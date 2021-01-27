Газета The Independent: список кинофильмов с худшей компьютерной графикой и спецэффектами

Обозреватели британской газеты The Independent составили список кинофильмов с худшей компьютерной графикой и спецэффектами.

Из блокбастеров в него попали «Гарри Поттер и философский камень» (2001), «Матрица: Перезагрузка» (2003), а также второй и четвертый эпизоды «Звездных войн».

Так, например, «Матрица» попала в список из-за сцены драки между Нео и сотнями агентов Смитов. «Звездные войны: Атака клонов» — из-за эпизода, в котором Энакин Скайуокер скачет верхом на Джа-Джа Бинксе по планете Набу около границы Внешнего Кольца. А вот первый фильм поттерианы — из-за неправдоподобного тролля, которого «даже малые дети не испугались бы».

Также в антирейтинге оказались:

«Мумия возвращается» (2001)

«Лига справедливости» (2017)

«Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009)

«Полярный экспресс» (2004)

«Фантастическая четверка» (2005)

«Кинг Конг» (2005)

«Газонокосильщик» (1992)

«Алладин» (2019).

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