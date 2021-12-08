Где бесплатно получить еловые ветки или купить лесную ёлочку

Скоро на городских площадях запахнет ароматной хвоей. В страну возвращается акция «Принеси Рождество в свой дом». Во время акции сотрудники разных лесничеств Литвы подарят всем желающим еловые ветки и отличное настроение.

Бесплатные еловые ветки и шишки

16 декабря с 13 до 17 час. по всей стране пройдёт традиционная рождественская акция «Принеси Рождество в свой дом». В этот день работники Государственного лесничества будут бесплатно раздавать еловые ветки и шишки на главных площадях городов и на площадках около крупных супермаркетов. В этом году таких мест будет 60. Список площадок, где можно будет набрать лапника и шишек, опубликован на страницах Гослесничества vivmu.lt.

Во время таких кампаний лесники обычно раздают около 100 тыс. еловых веток, заготовленных на вырубках. Поэтому создать праздничное настроение дома можно совершенно безопасно для окружающей среды. Кстати, впервые кампанию «Принеси Рождество в свой дом» организовали лесники Шяуляйского района 15 лет назад. А потом эта отличная инициатива разрослась до масштабов страны и стала одной из любимых предпраздничных традиций.

Настоящая ёлочка из леса

Ну а у тех, кто хочет все же украсить на праздник настоящую ёлочку, есть отличный вариант – обратиться к лесничим. Они срубают ёлочки только в тех местах, где это можно делать. Кроме того, пушистые ёлки к празднику выращиваются в специальных питомниках. Время и место продажи Рождественских ёлочек можно найти на странице Гослесничества, а примерную стоимость деревца – в табличке ниже.