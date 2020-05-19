Listen to «Где грань между дискриминацией и требованиями безопасности?» on Spreaker.

Президентура заявила, что не считает действия министра здравоохранения, который часто рекомендует пожилым людям не посещать места массового скопления людей, дискриминацией людей этой возрастной категории. Как подчеркивает президентура, очевидно, что Аурелиюс Верига просто стремится защитить население, а недоразумения вызваны сложными правилами карантина и дискоммуникацией.

Напоминаем, что ряд общественных деятелей выступили с резкой критикой в адрес властей по поводу того, что во время карантина людей старшего возраста ограничивают в правах, дискриминируют и исключают из жизни.