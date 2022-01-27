Где можно бесплатно и быстро получить психологическую помощь?

Это «Культура здоровья». Мы уже рассказывали о том, как понять, что близкий человек нуждается в психологической помощи. Сегодня речь пойдет о возможности такой помощи. Куда именно надо обращаться, если в ней нуждается член вашей семьи, друг или вы сами? Где можно быстро и бесплатно получить психологическую помощь?

Наш собеседник – психолог, президент Союза психологов Литвы Валия Шап, и вот что она советует.

– Хоть и кажется, что мы очень много об этом говорим, но, на самом деле, все еще наблюдаем, что люди не знают, куда обращаться. И это естественно – когда это неактуально, человек такую информацию просто не читает внимательно. А когда это становится актуальным, наверное, и не очень знает, куда обращаться. Так вот еще раз и еще раз обновляем, и неоднократно повторяем, информацию, которая может быть полезна.

Центры и способы психологической помощи

Мы акцентируем такие основные способы, возможности и места помощи, как центры психического здоровья по месту жительства человека. Или он может выбрать – и законами предусматривается такое право – специалиста по здоровью. В том числе – и специалиста по психическому здоровью. Так что сам человек может выбирать, в какой центр психического здоровья он хотел бы обратиться.

Есть еще такие бюро общественного здоровья. Они предоставляют пять бесплатных (если человек желает, – анонимных) психологических консультаций. Непосредственно у врача или удаленно.

Правда, хотела бы напомнить, что во время пандемии по приказу министра здравоохранения людям предоставляется возможность получить удаленные консультации и специалистов центров психического здоровья тоже.

Есть также прекрасная веб-страница в интернете tuesi.lt. Очень рекомендую познакомиться с этой веб-страницей и пользоваться ею. Там вы можете найти информацию о том, как получить психологическую помощь на территории разных самоуправлений, в том или ином городе или районе.

Само собой разумеется, бывают неотложные ситуации. Если вы узнаете, что близкий человек не исключает возможности прервать свою жизнь, это очень опасно. Не забывайте, что в таких случаях надо срочно звонить по телефону 112. В этом случае прибудут специалисты неотложной помощи. В первую очередь, они помогут обеспечить безопасность близкого вам человека. Затем – окажут и необходимую комплексную поддержку. Это может быть помощь психолога, может быть, – врача-психиатра, может быть, – соцработника. Поэтому еще раз подчеркну, очень важно вовремя заметить, поговорить, оценить и вместе, посоветовавшись, найти того специалиста, который больше всего подходит вашему близкому человеку.

Гид по интернет-странице tuesi.lt

Хочется подробнее рассказать, что именно можно найти на странице tuesi.lt, которую порекомендовала специалист. Первым делом на ней предложено выбрать: ищу психологическую помощь для себя, ищу помощь для другого или являюсь специалистом. Хорошая новость в том, что в первых двух случаях информация предоставляется и на русском языке. Это значит, что люди, которые попали в трудную ситуацию, но пока не владеют государственным языком, тоже смело могут обращаться сюда за помощью.

Если человек ищет помощь для себя, он может выбрать, как ему удобнее было бы общаться – в интернете, по телефону или лично. Если речь идет о личной встрече, надо будет по карте выбрать свое местонахождение, и ресурс подыщет помощь. На страничке указано, к кому можно обратиться за помощью прямо сейчас. Это молодежная линия, линии доверия и надежды, линии помощи детям, мужчинам и женщинам. Это серебряная линия, куда по любым вопросам могут обращаться люди пожилого возраста.

«Что будет, когда я обращусь за помощью»

Другой полезный раздел сайта помогает человеку, нуждающемуся в помощи, почувствовать себя увереннее. Он называется: «Что будет, когда я обращусь за помощью». Здесь указываются варианты: если человек обратится в больницу, в службу поддержки или в центр психического здоровья, – на какую именно помощь можно будет рассчитывать.

«Что пережили другие»

Это небольшой раздел, и в нем всего несколько историй. Но в них, люди, попавшие в психологическую беду, рассказывают, как, какими способами им удалось из нее выбраться. Эти примеры могут помочь человеку понять, что он – не единственный, кто испытывает проблемы. И, главное, что при правильном подходе эти проблемы можно решить.

«Кто оказывает помощь?»

Наконец, раздел «Кто оказывает помощь?» Здесь еще раз указывается большой список линий помощи и других организаций, готовых оказаться рядом в трудную минуту. Это может быть помощь по скайпу. Помощь людям, «говорящим» на языке жестов. Срочная анонимная помощь. Список центров психического здоровья, поликлиник и больниц, куда тоже можно обращаться за советом, поддержкой и помощью.

На странице tuesi.lt есть версии на литовском, есть на русском, польском и английском языках. Указывается, в какое время, при каких условиях (срочно, бесплатно, круглосуточно и т.д.) психологи готовы оказать помощь людям, которые в ней нуждаются.