Где можно купить подарок и одновременно сделать доброе дело?

Со среды вступят в силу новые ограничения карантина, которые касаются торговли непродовольственными товарами. Будет запрещена работа магазинов с товарами не первой необходимости, в том числе в торговых и развлекательных центрах, на рынках и в других местах. Однако, к счастью, остается возможность покупать подарки к праздникам через интернет. И есть замечательная идея, как своей покупкой не только доставить радость близким, но и сделать доброе дело!

Есть в интернете совершенно фантастическая страничка, lietuvos kurejai.lt. Там можно найти множество уникальных изделий для дома и интерьера, для женщин, мужчин и детей. Их можно найти в разделе Tūkstantis dovanų, Тысяча подарков, а общее для всех них то, что каждое изделие – ручной работы, сделано у нас в Литве. А значит, покупая подарки на таком портале, все мы помогаем малому бизнесу, то есть друг другу. Но есть у этой акции и еще одна очень важная миссия. О ней в нашем эфире расскажет Рита Чяпайте-Баублене, представитель форума творческих людей Lietuvos kūrėjai.

– Здравствуйте, Рита.

– Здравствуйте. Lietuvoskurejai.lt – это платформа, объединившая малый бизнес и авторов, разработчиков оригинальных идей. Это социальный проект, и презентация, реклама на нашем портале является бесплатной. “Всем хватит подарков” – это самая большая ярмарка доброты в Литве. К ней присоединились более 150 производителей, и у нас приготовлено около 300 идей подарков для всех желающих. Все заработанные деньги передаются в фонд “Ничьи дети”. Этот фонд был выбран неслучайно во время карантина, когда волонтерам гораздо сложнее добираться до больниц, дежурить с одинокими и больными детьми. Наша цель – собрать одну тысячу часов добра. Один волонтерский час стоит 5 евро. Мы уже собрали около пяти тысяч. Осталось еще 160 непроданных подарков. Акция действует до 20 декабря. Приглашаем всех в гости на наш портал lietuvoskurejai.lt покупать подарки, и тем самым помогать благородной цели.

Итак, тысяча часов – это тысяча часов внимания, и собранные средства будут направлены на помощь детям. Заходите на страничку lietuvoskurejai.lt, покупайте подарки и тем самым делайте добрые дела.

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