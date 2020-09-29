Где можно проголосовать досрочно

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Голосовать заранее на парламентских выборах в этом году можно будет не только в обычных, но и в новых местах, сообщает Главизбирком. В привычных зданиях самоуправлений досрочное голосование на этот раз будет проводиться только в Вильнюсе – в районном самоуправлении.

В столице также голосование будет проходить на площадях Лукишкю и Сахарова, около Дома печати, а также в Центре спорта и здоровья Вильнюсского университета в Саулетекис. В Каунасе досрочное голосование будет организовано в городской Ратуше и в Центре культуры на ул. Кястуче. В Клайпеде – во Дворце рыбаков. Новые места для досрочного голосования в условиях пандемии также готовятся и в других городах страны.

Напомним, что в этом году досрочное голосование будет проходить дольше – четыре дня, начиная с 5 октября. Места голосования будут работать на час дольше, чем обычно, – с 7 утра до 8 вечера. Гражданам для голосования необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность, защитную маску и ручку.