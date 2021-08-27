Где «паспорт возможностей» планируется выдавать в бумажном виде

Правительство решает, как облегчить процедуру получения «паспорта возможностей» и обеспечить большему количеству людей доступ к услугам, требующим наличия этого документа. Планируется расширить количество мест, где можно будет получить «паспорт возможностей» в бумажном виде.

По предложению Миндрава «паспорт возможностей» смогут предоставлять государственные и муниципальные учреждения, компании, аптеки и т.д. То есть, все субъекты, которые заключат договор с Центром регистров. По словам главы Минздрава А. Дулькиса, услуги вскоре будут предоставляться и в терминалах Perlas. Помимо этого, присоединиться к данной инициативе уже выразили желание 800 аптек страны.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.