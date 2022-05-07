Полезное радио

Где сделать селфи, когда отцветут сакуры? Осваиваем цветочный туризм

Автор Анжелика Орлёнок

Теплый сезон только начался, а любимые сакуры уже почти отцвели. Что делать? Куда отправиться погулять в поиске красивых картинок? Агентство по развитию национального туризма Keliauk Lietuvoje предлагает освоить цветочный туризм.

Где сделать селфи, когда отцветут сакуры? Осваиваем цветочный туризм

А для того чтобы у нас появилась возможность добавить радости в свою жизнь и ярких красок в ленты соцсетей, агентство подготовило карту под названием «По Литве – цветущей дорогой». С ее помощью знающие люди предлагают остановить мгновение, когда цветет вся страна. На карте указывается маршрут по цветущим регионам Литвы с календарем цветения. В нем расписано по месяцам, на какие месяцы приходится пик цветения разных растений.

Где сделать селфи, когда отцветут сакуры? Осваиваем цветочный туризм

Чтобы спланировать путешествие, можно воспользоваться календарем цветения

Оказывается, если правильно спланировать свои поездки по стране, можно окунуться в море не только популярных сакуры или лаванды, но и подсолнухов, сирени, дикой моркови или даже литовских орхидей. А еще – можно полюбоваться цветущим тюльпанным деревом, президентскими яблонями или отправиться в поход по покрытым цветами курганам. Кстати, цветы могут привести и в незнакомые туристам места – в вишневый сад вещуньи, на тропу экстремальных ощущений или к копии ствола Стельмуже.

На карте цветочного туризма – 87 пунктов, разбитых по растениям и датам их цветения до самого октября. Есть даже список праздников, связанных с цветением вишни, лаванды, тюльпанов и многих других. Так что свои путешествия по стране теперь легко можно будет сверять с «цветочным календарем».

Где сделать селфи, когда отцветут сакуры? Осваиваем цветочный туризм

Карта «По Литве – цветущей дорогой» с 87-ю пунктами

Источник

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Три отличные книги ко Дню матери

Три отличные книги ко Дню матери

Автор R•RADIO
«Отдыхай ответственно»: 5 правил, за нарушение которых может грозить штраф

«Отдыхай ответственно»: 5 правил, за нарушение которых может грозить штраф

Автор Анжелика Орлёнок
Как правильно устраивать пикники на природе и разводить костры

Как правильно устраивать пикники на природе и разводить костры

Автор R•RADIO
Вильнюс приглашает проводить весну активно – на столичных спортивных площадках

Вильнюс приглашает проводить весну активно – на столичных спортивных площадках

Автор R•RADIO
Куда обращаться украинцам, которые приезжают в Литву?

Куда обращаться украинцам, которые приезжают в Литву?

Автор R•RADIO
Помощь беженцам из Украины в Литве. Куда обращаться и как получить?

Помощь беженцам из Украины в Литве. Куда обращаться и как получить?

Автор R•RADIO
Stiprūs kartu &#8211; для жителей Украины и тех, кто готов оказать им помощь

Stiprūs kartu – для жителей Украины и тех, кто готов оказать им помощь

Автор R•RADIO