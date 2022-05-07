Где сделать селфи, когда отцветут сакуры? Осваиваем цветочный туризм

Теплый сезон только начался, а любимые сакуры уже почти отцвели. Что делать? Куда отправиться погулять в поиске красивых картинок? Агентство по развитию национального туризма Keliauk Lietuvoje предлагает освоить цветочный туризм.

А для того чтобы у нас появилась возможность добавить радости в свою жизнь и ярких красок в ленты соцсетей, агентство подготовило карту под названием «По Литве – цветущей дорогой». С ее помощью знающие люди предлагают остановить мгновение, когда цветет вся страна. На карте указывается маршрут по цветущим регионам Литвы с календарем цветения. В нем расписано по месяцам, на какие месяцы приходится пик цветения разных растений.

Оказывается, если правильно спланировать свои поездки по стране, можно окунуться в море не только популярных сакуры или лаванды, но и подсолнухов, сирени, дикой моркови или даже литовских орхидей. А еще – можно полюбоваться цветущим тюльпанным деревом, президентскими яблонями или отправиться в поход по покрытым цветами курганам. Кстати, цветы могут привести и в незнакомые туристам места – в вишневый сад вещуньи, на тропу экстремальных ощущений или к копии ствола Стельмуже.

На карте цветочного туризма – 87 пунктов, разбитых по растениям и датам их цветения до самого октября. Есть даже список праздников, связанных с цветением вишни, лаванды, тюльпанов и многих других. Так что свои путешествия по стране теперь легко можно будет сверять с «цветочным календарем».

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