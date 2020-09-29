Где утилизировать автомобиль и получить компенсацию

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Многие уже знают о программе Министерства защиты окружающей среды, которая позволяет получить компенсацию за утилизированный загрязняющий окружающую среду автомобиль. Первый этап этой программы закончился буквально на днях. Теперь начался второй этап, на который выделено в общей сложности 3 млн евро. Как только эти деньги закончатся, подача заявок на компенсации прекратится. О том, как принять участие в этой программе, и что следует делать, нам рассказала Аустея Йонайтите, сотрудник Агентства управления проектами в сфере окружающей среды (APVA).

— Можно подавать нам заявки на получение компенсаций на приобретение велосипедов, самокатов, мотоциклов, мопедов или билетов общественного транспорта. Хотела бы акцентировать, на самом деле, основные моменты. Заявитель прежде всего должен утилизировать старый загрязняющий окружающую среду автомобиль. Затем — приобрести какие-либо из перечисленных транспортных средств. И только после того, как человек утилизировал старый автомобиль и приобрел транспортное средство из перечисленного списка или годовой проездной билет, только тогда он может подавать нам заявление. Очень важно акцентировать, что средство должно быть утилизировано в предприятии, у которого есть на это лицензия. Есть список предприятий, у которых есть лицензия на утилизацию автомобилей, его можно найти на странице atvr.aplinka.lt. Надо выбрать предприятие, которое вам удобнее всего географически, утилизировать в нем свой автомобиль, и обязательно получить справку об этом. Она будет необходима при подаче заявки на получение компенсации. После этого человек может приобретать экологическое транспортное средство. Говоря о компенсациях, то компенсируются годовой билет на проезд в общественном транспорте, электрические мопеды и мотоциклы, электрические или простые велосипеды и электрические самокаты. Акцентирую, что электрические самокаты, а не простые. Что еще важно — что максимальная выплата одному заявителю составляет не более тысячи евро. Человек может приобрести и несколько транспортных средств — он может купить и велосипед, и самокат, может купить и годовой билет на проезд в общественном транспорте. Может купить несколько наименований. Основной момент — что цена не должна превышать сумму компенсации, предназначенной для этого транспортного средства. На нашей странице размещено приглашение, и там указано, сколько на каждое транспортное средство компенсируется, какая сумма.

Остается добавить, что несмотря на то, что на компенсации выделено 3 млн евро, за один только минувший день за ними уже обратилось около 400 человек. А значит, откладывать на потом не стоит. Все подробности — на странице apva.lt.