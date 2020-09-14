Listen to «Где в Вильнюсе собираются самые большие пробки» on Spreaker.

Согласно статистике самые большие пробки в городах приходятся на середину недели. Вильнюс не стал исключением. Обычно в час пик движение автомобилей бывает сковано на самых интенсивных столичных улицах. Немалую “медвежью услугу” оказывают и дорожные работы. По сообщениям сотрудников Центра управления дорожным движением, наиболее часто пробки образуются в почти двух десятках мест. Обо всех этих местах многие водители отлично знают, но на всякий случай информационная служба RUSRADIO LT ещё раз о них расскажет.

В первую очередь, это улицы, ведущие из центра города в микрорайоны: ул. Гележинё Вилко, пр. Лайсвес, ул. Швитригайлос. Ещё это кольцевые перекрёстки на ул. Оланду, пр. Саванорю и пр. Конституциёс, а также часть улиц, ведущих к этим перекрёсткам. Необходимо упомянуть и такие улицы как Озо, Карейвю, Жирмуну, Шейминишкю, Жальгирё, Кудиркос и Лукишкю. Там в час пик обычно собирается большое количество автомобилей. Также нельзя забывать и о ремонтных работах, которые сильно влияют на автомобильное движение в столице. Например, всё тот же перекрёсток ул. Лиепкальнё, Жирню и Минского шоссе или ул. Баторо. Работы по-прежнему не закончились на Эйшишкском шоссе, поэтому там ограничена скорость автомобильного движения до 30 км/ч. В связи со всем этим представители столичного самоуправления приносят свои извинения и просят водителей заранее планировать свои маршруты, чтобы не стать участниками пробок на ранее упомянутых улицах. Ну, а если вы уже попали в этот медленно движущийся поток, то расслабьтесь. Деваться всё равно некуда.