Гендиректор компании пассажирских перевозок — о том, можно ли уже путешествовать поездами

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Условия карантина понемногу смягчаются, на улице становится теплее, и нестерпимо хочется отправиться куда-то в дорогу. Можно ли уже начинать путешествовать поездами Литовских железных дорог, или лучше пока потерпеть? У нас в эфире — генеральный директор компании пассажирских перевозок LG keleiviams Линас Баужис.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте.

— Какая сейчас ситуация с железнодорожными перевозками? Что происходит на дорогах страны?

— Работа продолжается, поезда едут — и пассажирские, и грузовые. Есть, конечно, немного изменений. Два месяца назад каждый день выезжало больше чем 220 рейсов поездов, которые возили пассажиров. Сейчас едет 120 поездов в день. С одной стороны, жаль, что временно потеряли нашего клиента. Но, с другой стороны, мы рады, что все-таки люди разумные, сохраняют себя и своих близких. А мы стараемся, чтобы услуга была предоставлена. Проводники поездов, машинисты на станциях, все люди имеют все меры предосторожности, которые нужны, чтобы было безопасно им работать, — и, конечно, для пассажиров.

— Вы сейчас рекомендуете пассажирам пользоваться поездами, или пока еще не время?

— Мы, практически, пересмотрели все поезда, которые обязательны для людей, которым нужно ехать на работу, в учреждения. Конечно, не развлекательные поезда, — поздние, с вечеринок чтобы возвращаться. Мы видим все равно, что небольшой прирост уже есть. Какие еще мы ввели дополнительные меры предосторожности — это социальная дистанция людей, чтобы соблюдать до 2 метров. И для того, чтобы это гарантировать, просматриваем и каждый день следим, как объем меняется. Может, будут введены дополнительные поезда. А уже каждый человек — он рассуждает. Если он в группе риска, моя рекомендация — пусть люди еще остаются дома. Те, кому нужно ехать на работу — я думаю, что можно безопасно ехать. Потому что каждый день проводим дезинфекцию, и тому подобное.

— Как вы регулируете поток пассажиров? Это делается в кассах или контролерами на входе в вагоны?

— На нашем веб-сайте, когда покупаете билет, можно выбрать место, где сесть. Но вот эти места как раз и изъяты из продаж так, чтобы люди не сидели друг с другом рядом. В поездах, где нет фиксированных мест, наши проводники, которые ездят с каждым поездом, они просят соблюдать дистанцию. Нужно сказать, что люди сами уже соблюдают дистанцию — им не надо напоминать.

— Какие направления самые популярные, где больше всего сейчас пассажиров?

— Вильнюс — Каунас, между этих городов там другие есть поселки, остановки, и люди очень много ездят. Но, конечно, спад большой. Направление Игналина, Висагинас, Варена, Клайпеда ездят. Немножко меньше — Шилуте, Мажейкяй или Рокишкис.

— А почта перевозится в стандартном режиме?

— Да, из 18 городов и городков. Можно прийти на станцию, отдать посылку, и она через несколько часов будет уже в другом конце Литвы.