Министр труда и социальной защиты Моника Навицкене говорит, что родители, оставшиеся с маленькими детьми дома, смогут получать пособие по нетрудоспособности, как и во время первого карантина, а решение о поддержке работодателей и самозанятых людей правительство планирует принять в среду.

«Сейчас мы пересматриваем механизм простоев, планируем меры по поддержке самозанятых людей, потому что все это должно было заложено в бюджет. В среду будет представлен пакет мер, который уже можно будет прокомментировать более широко», сказала Моника Навицкене в интервью агентству BNS

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Германия вводит жесткий локдаун до 10 января

С 16 декабря по всей Германии прекращают работу магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, закрываются школы и детские сады, сообщает портал eurointegration.com.ua.

Помимо продовольственных магазинов, открытыми останутся аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.

Предусмотрен также небольшой ряд других исключений. На рождественские праздники 24 – 26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу, максимальное число участников таких встреч (не более девяти взрослых) должны определить федеральные земли в зависимости от эпидемиологической ситуации.

На Новый год (31 декабря и 1 декабря) вводится запрет на массовые мероприятия, гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков.

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Власти Италии планируют начать массовую вакцинацию населения противоковидной вакциной уже к середине января в специально спроектированных палатках в форме цветка.

Архитектор этого проекта, Доменико Аркури, сказал, что такая форма выбрана им потому, что цветок – это символ весны, умиротворенности и рождения новой жизни. Эти палатки будут установлены в парках, на центральных площадях и спортивных площадках.