Герои чартов Apple Music перепели свои хиты «На праздничной ноте»

Музыкальный сервис Apple Music представил эксклюзивный проект «На праздничной ноте», в котором звёзды русскоязычной поп-сцены исполняют новогодние версии своих хитов.

В плейлист попали лидеры чартов 2021 года, среди которых Ваня Дмитриенко, Niletto, Dead Blonde, Лилу45, Просто Лера, Dorofeeva, Мот, Звонкий & Мари Краймбрери, Markul, Иван Дорн и Макс Барских.

Как сообщили агентству InterMedia в пресс-службе Apple Music, перед артистами стояла непростая задача. Звёздам нужно было передать новогоднее настроение, взяв за основу свои самые популярные треки. Так, автор хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко воспользовался помощью оркестра.

«- Когда Apple Music предложили мне поучаствовать в этом проекте, у моего продюсера Дионисия Саттарова сразу родилась мысль записать живой оркестр, — говорит исполнитель. — В записи участвовало более 30 человек. Я впервые работал с таким огромным количеством музыкантов: рояль, контрабас, ударные, струнные и духовые инструменты. Невероятное удовольствие»

А вот Надя Дорофеева в своих работах использовала технологию пространственного аудио с Dolby Atmos.

«- Мы старались сделать привычную “Почему” более лирической, — рассказывает Надя Дорофеева. — Используя возможности объёмного пространственного звучания, мы придали треку рождественской теплоты и новогоднего настроения. Формат Dolby Atmos позволил достичь максимального эффекта присутствия и погрузить слушателя в атмосферу записи»

Мот также поделился процессом создания кавера на песню «Август — это ты». Трек стал одним из самых успешных песен в карьере артиста.

«- Мы добавили туда классические новогодние инструменты в лучших традициях песен Мэрайи Кэри и Джорджа Майкла, чтобы дух Рождества окутал слушателя с первых нот, а запах мандаринов передавался прямо через наушники вместе со звучанием Dolby Atmos», – сказал он.

Источник: InterMedia