Герои «Теда Лассо» ищут пропавшие усы в рождественской серии

Apple TV+ выпустил специальную мини-серию «Теда Лассо» на YouTube.

4,5-минутный анимационный ролик «Пропавшие рождественские усы» (The Missing Christmas Mustache) начинается с того, что главные герои сериала Тед Лассо (Джейсон Судейкис), Ребекка Велтон (Ханна Уэддингхэм), Рой Кент (Бретт Голдстин), тренер Бёрд (Брендан Хант), Хиггинс (Джереми Свифт), Кили Джонс (Джуно Темпл), Джейми Тартт (Фил Данстер) и Нэйтан Шелли (Ник Мохаммед) встречаются в раздевалке футбольного клуба «Ричмонд» накануне Рождества и с ужасом обнаруживают, что с лица Теда пропали его усы.

Поиски в самых очевидных и неочевидных местах ничего не дают, и тогда все начинают придумывать способ спасти ситуацию: ведь в самое ближайшее время тренер Лассо собирает общаться по видеосвязи со своим сыном Генри и волнуется, что тот без усов его просто не узнает.

Первый сезон комедийного сериала вышел в 2020 году и стал одним из главных телехитов, получив несколько престижных наград. Премьера второго сезона «Теда Лассо» состоялась летом 2021-го и уже также номинирована на «Золотой глобус». Сериал продлили на третий (и, предположительно, финальный сезон). Продолжение сериала ожидается в 2022 году.

Источник: InterMedia