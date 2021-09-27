Образование

Гибридные классы в школах появятся к ноябрю

Автор Анжелика Орлёнок
Гибридные классы в школах появятся к ноябрю
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В школах продолжает распространяться коронавирус. На изоляции находятся тысячи учеников, а школьники, которые ощущают симптомы простуды, в целях безопасности на несколько дней решают оставаться дома.

Об этом пишет портал TV3Минобразования обещает, что оборудование, которое позволит части учеников находиться в классе, а части – присоединяться к урокам в удаленном режиме, – в школах появится к ноябрю. Ранее планировалось оборудовать две тысячи так называемых гибридных классов до сентября. Однако процесс затянулся, поскольку похожие технологии сейчас востребованы во всем мире.

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Между тем студентам власти напоминают, что с середины октября тем из них, кто не вакцинировался и не имеет иммунитета к коронавирусу, за тесты придется платить самостоятельно. Тестироваться с 16 октября им придется каждые двое суток, сообщает LNK. При этом в Вильнюсском университете из примерно 22 тысяч студентов иммунитета не имеет лишь десятая часть. Более чем 90%  студентов вакцинировались или переболели ковидом и в большинстве других университетов. В коллегиях эти цифры немного ниже – примерно 70-80% студентов.

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