Гибридные классы в школах появятся к ноябрю

В школах продолжает распространяться коронавирус. На изоляции находятся тысячи учеников, а школьники, которые ощущают симптомы простуды, в целях безопасности на несколько дней решают оставаться дома.

Об этом пишет портал TV3. Минобразования обещает, что оборудование, которое позволит части учеников находиться в классе, а части – присоединяться к урокам в удаленном режиме, – в школах появится к ноябрю. Ранее планировалось оборудовать две тысячи так называемых гибридных классов до сентября. Однако процесс затянулся, поскольку похожие технологии сейчас востребованы во всем мире.

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Между тем студентам власти напоминают, что с середины октября тем из них, кто не вакцинировался и не имеет иммунитета к коронавирусу, за тесты придется платить самостоятельно. Тестироваться с 16 октября им придется каждые двое суток, сообщает LNK. При этом в Вильнюсском университете из примерно 22 тысяч студентов иммунитета не имеет лишь десятая часть. Более чем 90% студентов вакцинировались или переболели ковидом и в большинстве других университетов. В коллегиях эти цифры немного ниже – примерно 70-80% студентов.