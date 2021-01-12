Гитарист Queen выпустил духи с запахом барсука

Гитарист легендарной рок-группы Queen Брайан Мэй выпустил вместе с основателем бренда Xerjoff Серджо Момо духи, деньги от продаж которых пойдут на защиту дикой природы. Об этом сообщил Billboard.

Парфюм назвали Save Me в честь популярной песни Queen, вышедшей в 1980 году. Духи, как отмечает издание, пахнут «сандалом и барсуком». Отметим, что данное животное Мэй уже защищал ранее вместе со своим благотворительным фондом Save Me Trust.

По словам самого Мэя, аромат позволяет почувствовать, как пахнет британская глубинка. Парфюм с автографом рокера можно приобрести за 410 евро. А вот стандартный флакон объемом 50 мл — за 197 евро.

Источник