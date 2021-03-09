Глава Минздрава: почти у 17% жителей страны есть иммунитет к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу уже имеют почти 17% жителей страны. Об этом сообщил глава Минздрава Арунас Дулькис.

По его данным, первую прививку получили почти 7,5 процентов жителей страны, вторую – 3 процента. Переболевшие составляют около 5 процентов, еще часть жителей страны также имеют антитела. Среди вакцинированных почти третью часть составляют люди в возрасте старше 80 лет.

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После прививки совершенно нормально и ощущать побочные симптомы, и не чувствовать никакого недомогания, подчеркивает Минздрав.

Министерство здравоохранения призывает людей, обеспокоенных побочными эффектами, доверять только официальным, научным источникам и медикам.

Между тем, о замеченных нежелательных симптомах после вакцины следует сообщать не только в соцсетях, но и своему семейному врачу или в Службу контроля за лекарствами.

Сейчас в Литве от коронавируса используются вакцины трех производителей – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech и Moderna. Всем им свойственны схожие возможные побочные симптомы – усталость, боль или отек в месте укола, головные боли, температура. Чаще всего эти симптомы проходят в течение пары часов или дней.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.