Covid-19 Новости Самоуправления

Глава МВД: ограничения на передвижение между самоуправлениями изменятся с середины марта

Автор RUSRADIO LT 14
Savivaldybes_DIENA_lt_Evaldo Šemioto nuotr

Карантинные ограничения в отдельных самоуправлениях могут меняться в разное время. Так утверждает министр внутренних дел. 

По словам Агне Билотайте, решение о том, когда и какие условия карантина применять в разных самоуправлениях, в зависимости от эпидемиологической ситуации, Комиссия по экстремальным ситуациям примет на следующей неделе.

Однако для этого также необходимо удвоить объемы тестирования на коронавирус. Рассматривается возможность ввести обязательные тесты для всех лиц, возобновляющих свою деятельность.

Важно также ограничить передвижение жителей страны между регионами с более высокими и низкими показателями заболеваемости. На данный момент передвижение жителей по стране ограничено до середины марта.

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Между тем, некоторые карантинные ограничения уже смягчены. С субботы можно будет на свежем воздухе общаться группами не более 5 человек, вне помещений можно будет проводить небольшие культурные мероприятия.

Библиотеки смогут вживую принимать читателей, открываются парки, познавательные тропы, зоологические и ботанические сады.

А со среды возобновятся уроки и экзамены по вождению.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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