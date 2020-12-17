Главная елка страны проведет праздничные дни в изоляции

Столичное самоуправление сообщило, что главная елка Литвы (а, по данным серьезных опросов, – и самая красивая елка Европы), – солидаризируется с вильнюсцами, и весь праздничный период проведет на карантине.

От жителей столицы она будет находиться на безопасном расстоянии, зато в интернете ею можно будет любоваться без ограничений. Вильнюсское самоуправление еще раз призывает не планировать никаких поездок на Кафедральную площадь во время Рождества и Нового года.

Принимая во внимание серьезность ситуации с пандемией и строгие карантинные ограничения, мэрия Вильнюса решила ограничить движение вокруг Кафедральной площади большим периметром. Принято также решение отказаться от новогодних фейерверков, которые привлекли бы множество людей – выбор сделан в пользу безопасного и ответственного проведения зимних праздников.

Попасть к Рождественской елке нельзя будет с 24 до 27 декабря и в Новогоднюю ночь, 31 декабря. В Новогоднюю ночь будет огорожена ель не только на Кафедральной, но и на Ратушной площади.

Как будет ограничено движение вокруг Кафедральной площади и Рождественской ели

* С 24 до 27 декабря будет запрещено движение по улице Тилто, а также парковка автомобилей. Запрет не распространяется на жителей этого района.

* С 24 до 27 декабря, а также с 22:30 час. 31 декабря до 01:30 час. 1 января жители города, чьи разрешения на парковку действительны на 21-й территории, смогут въехать на нее и припарковать машины. Жители Вильнюса, чьи разрешения на парковку действуют на 5-й территории, смогут парковаться на своей территории в разрешенных местах.

* С 24 до 27 декабря будет запрещена парковка на улицах Т. Врублевскио, Швянтарагио, Тилто, Барборос Радвилайтес и Майронио, запрещен въезд в Калну парк и на ал. Триспалвес.

* В Новый год, с 22.30 час. 31 декабря до 01:30 час. 1 января будет запрещен проезд и движение общественного транспорта по улицам Т. Врублевскио, Швянтарагио, Тилто, Барборос Радвилайтес.

* 31 декабря и 1 января будет запрещена парковка автомобилей возле Кафедральной площади (на улицах Т. Врублевскио, Швянтарагио, Тилто, Барборос Радвилайтес и Майронио). Запрещено также будет въезжать в Калну парк и на Триспалвес ал.

Контроль за порядком в общественных местах во время праздников будет осуществляться сотрудниками полиции, общественного порядка Вильнюсского самоуправления, стрелками. Во время патрулирования они будут напоминать о действующих правилах. Будет обращаться внимание на ношение масок и на то, чтобы люди не собирались большими группами. За несоблюдение требований карантина положены штрафы – они составляют от 500 до 1500 евро для физических лиц.

Для наблюдения за порядком будут использоваться и дроны.

Рождественская ель – в каждом доме

Организована прямая трансляция с Соборной площади. Столичной рождественской елкой можно любоваться на протяжении всего праздничного периода, до 6 января.

Всю подробную информацию о правилах и ограничениях, а также об изменении маршрутов 10, 11 и 33 автобусов в Новогоднюю ночь, можно найти на странице столичного самоуправления.