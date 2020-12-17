Главная новость Новости Рождество и Новый Год

Главная елка страны проведет праздничные дни в изоляции

Автор Анжелика Орлёнок 46
Главная елка страны проведет праздничные дни в изоляции

Столичное самоуправление сообщило, что главная елка Литвы (а, по данным серьезных опросов, – и самая красивая елка Европы), – солидаризируется с вильнюсцами, и весь праздничный период проведет на карантине.

От жителей столицы она будет находиться на безопасном расстоянии, зато в интернете ею можно будет любоваться без ограничений. Вильнюсское самоуправление еще раз призывает не планировать никаких поездок на Кафедральную площадь во время Рождества и Нового года. 

Принимая во внимание серьезность ситуации с пандемией и строгие карантинные ограничения, мэрия Вильнюса решила ограничить движение вокруг Кафедральной площади большим периметром. Принято также решение отказаться от новогодних фейерверков, которые привлекли бы множество людей – выбор сделан в пользу безопасного и ответственного проведения зимних праздников.

Попасть к Рождественской елке нельзя будет с 24 до 27 декабря и в Новогоднюю ночь, 31 декабря. В Новогоднюю ночь будет огорожена ель не только на Кафедральной, но и на Ратушной площади.

Как будет ограничено движение вокруг Кафедральной площади и Рождественской ели

* С 24 до 27 декабря будет запрещено движение по улице Тилто, а также парковка автомобилей. Запрет не распространяется на жителей этого района.

* С 24 до 27 декабря, а также с 22:30 час. 31 декабря до 01:30 час. 1 января жители города, чьи разрешения на парковку действительны на 21-й территории, смогут въехать на нее и припарковать машины. Жители Вильнюса, чьи разрешения на парковку действуют на 5-й территории, смогут парковаться на своей территории в разрешенных местах. 

* С 24 до 27 декабря будет запрещена парковка на улицах Т. Врублевскио, Швянтарагио, Тилто, Барборос Радвилайтес и Майронио, запрещен въезд в Калну парк и на ал. Триспалвес. 

* В Новый год, с 22.30 час. 31 декабря до 01:30 час. 1 января будет запрещен проезд и движение общественного транспорта по улицам Т. Врублевскио, Швянтарагио, Тилто, Барборос Радвилайтес.

* 31 декабря и 1 января будет запрещена парковка автомобилей возле Кафедральной площади (на улицах Т. Врублевскио, Швянтарагио, Тилто, Барборос Радвилайтес и Майронио). Запрещено также будет въезжать в Калну парк и на Триспалвес ал.

Контроль за порядком в общественных местах во время праздников будет осуществляться сотрудниками полиции, общественного порядка Вильнюсского самоуправления, стрелками. Во время патрулирования они будут напоминать о действующих правилах. Будет обращаться внимание на ношение масок и на то, чтобы люди не собирались большими группами. За несоблюдение требований карантина положены штрафы – они составляют от 500 до 1500 евро для физических лиц. 

Для наблюдения за порядком будут использоваться и дроны. 

Рождественская ель – в каждом доме

Организована прямая трансляция с Соборной площади. Столичной рождественской елкой можно любоваться на протяжении всего праздничного периода, до 6 января.

Всю подробную информацию о правилах и ограничениях, а также об изменении маршрутов 10, 11 и 33 автобусов в Новогоднюю ночь, можно найти на странице столичного самоуправления.

Метки:

Актуальные новости

Впереди – Велинес. Каких правил следует придерживаться

Автор RUSRADIO LT
Выезд из Беларуси будет временно приостановлен

Выезд из Беларуси будет временно приостановлен

Автор RUSRADIO LT

Растет число бесконтактных платежей банковскими карточками

Автор RUSRADIO LT

MOZGI: студийный альбом KYIVSTYLE

Автор Эвелина Никанорова

О налоговой инспекции, “Содре” и столичном транспорте

Автор RUSRADIO LT

Плата за наследство не может быть равна стоимости имущества

Автор RUSRADIO LT
Президент призвал придерживаться строгого карантина

Президент призвал придерживаться строгого карантина

Автор RUSRADIO LT

Карантин в 12 самоуправлениях продлится с 26 октября по 9 ноября

Автор RUSRADIO LT
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

В больницах не хватает медперсонала

Автор RUSRADIO LT