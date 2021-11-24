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Главная ёлка Каунаса – какой она была несколько лет назад?

Автор Анжелика Орлёнок
Главная ёлка Каунаса &#8211; какой она была несколько лет назад?
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Главная ёлка Каунаса – это всегда неожиданность и нестандартный подход. Например, на Рождество 2017 года натуральная зелёная красавица стала первой в стране, которая освещалась «зелёной» же энергией. В другие годы она переносила в мир космоса или царство сладостей. Какой будет главная ёлка Каунаса в этом году? Узнаем совсем скоро. А пока – несколько фотографий Каунасских ёлочек прошлых лет.

Рождество-2018 и Новый год-2019 Каунас встречал с 20-метровой красавицей-ёлкой. Для того чтобы казалось, что ёлочка заснежена, её ветки покрыли небольшими сугробами, изготовленными из пластиковых трубочек. Получилось впечатляюще.

Главная ёлка Каунаса &#8211; какой она была несколько лет назад?

Каунасская ёлка сезона 2018-2019. Фото со страницы Каунасского самоуправления в фейсбуке

Рождество-2019 и Новый год-2020. В этот раз Каунасскую ёлочку декорировали в космической тематике, навеянной историей о «Маленьком принце». Кстати, и в этот раз создатели украшений не забыли об экологии. Разноцветные космические фигурки получились из переработанного пластика, который использовался для «заснеженной» ёлочки год назад. И красиво, и экологично!

Главная ёлка Каунаса &#8211; какой она была несколько лет назад?

Каунасская ёлка сезона 2019-2020. Фото со страницы Каунасского самоуправления в фейсбуке

Ну а год назад Каунасскую Рождественскую ёлку украсили облачками из сладостей. Традиционно их изготовили из экологически чистого, нетоксичного материала – изолона. Йоланта Шмидтиене – художница, которая уже много лет украшает Каунасскую ёлочку, – рассказала, что ей хотелось создать декорации, похожие на облака. Облака в небе могут напоминать сахарного барашка, сердечко, сахарную вату или даже пирожное. Идея была в том, чтобы именно такие облачка и опустились на Каунасскую ель в преддверии Рождества.

Главная ёлка Каунаса &#8211; какой она была несколько лет назад?

Каунасская ёлка сезона 2020-2021. Фото со страницы Каунасского самоуправления в фейсбуке

Всего через несколько дней мы узнаем, как выглядит новая Каунасская ёлка. Церемония зажжения огней состоится 27 ноября в 19:00 на Ратушной площади. В этом году за создание ёлки снова отвечает художница Йоланта Шмидтиене. Она анонсировала, что ёлочка будет райской и станет символизировать «зелень в середине лета». Кстати, на страничке Каунасского самоуправления в фейсбуке уже сейчас можно увидеть, как вокруг ёлки порхают бабочки.

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