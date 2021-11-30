Главная ёлка Клайпеды. В чём её особенность?

Главная особенность Рождественских ёлочек Клайпеды – в том, что многие годы это были настоящие лесные красавицы. Иногда они приезжали из леса, а иногда их дарили городу сами клайпедчане. А как выглядела главная ёлка города в минувшие несколько лет?

Рождественская ёлочка Клайпеды. Сезон 2018 – 2019.

С такой ёлочкой Клайпеда встречала 2020-й год.

А эта ёлочка в режиме виртуальной трансляции зажглась в Клайпеде в пандемический 2020-й. Рядом с Рождественской елью засияла и световая инсталляция «Северная звезда».

В этом году портовый город решил не нарушать своих традиций, поэтому главная ёлка Клайпеды тоже будет живой. Правда, в этот раз – под куполом. Так что как будет выглядеть эта ёлочка, узнаем совсем скоро. Церемония её зажжения состоится 11 декабря в 17 часов на Театральной площади города.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.