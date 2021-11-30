Рождество и Новый Год

Главная ёлка Клайпеды. В чём её особенность?

Автор Анжелика Орлёнок
Главная ёлка Клайпеды. В чём её особенность?
1250x500

Главная особенность Рождественских ёлочек Клайпеды – в том, что многие годы это были настоящие лесные красавицы. Иногда они приезжали из леса, а иногда их дарили городу сами клайпедчане. А как выглядела главная ёлка города в минувшие несколько лет?

Рождественская ёлочка Клайпеды. Сезон 2018 – 2019.

Главная ёлка Клайпеды. В чём её особенность?

Клайпедская ёлочка 2018-2019. Фото – 15min.lt

С такой ёлочкой Клайпеда встречала 2020-й год.

 

Главная ёлка Клайпеды. В чём её особенность?

Рождественская ёлочка сезона 2019-2020. Фото – Каролис Бакунас, 15min.lt

А эта ёлочка в режиме виртуальной трансляции зажглась в Клайпеде в пандемический 2020-й. Рядом с Рождественской елью засияла и световая инсталляция «Северная звезда».

Главная ёлка Клайпеды. В чём её особенность?

Клайпедская ёлочка 2020-2021. Фото Й. Андрияускайте, 15min.lt

В этом году портовый город решил не нарушать своих традиций, поэтому главная ёлка Клайпеды тоже будет живой. Правда, в этот раз – под куполом. Так что как будет выглядеть эта ёлочка, узнаем совсем скоро. Церемония её зажжения состоится 11 декабря в 17 часов на Театральной площади города.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Как выбрать хорошую живую новогоднюю ёлку?

Как выбрать хорошую живую новогоднюю ёлку?

Автор Евгений Русаков
Зажглась главная ёлка страны. А какой она была в прошлые годы?

Зажглась главная ёлка страны. А какой она была в прошлые годы?

Автор RUSRADIO LT
Когда зажгутся огни на ёлочках в разных городах Литвы

Когда зажгутся огни на ёлочках в разных городах Литвы

Автор Анжелика Орлёнок
Висагинская Рождественская ёлочка. Версии 2019, 2020 и 2021

Висагинская Рождественская ёлочка. Версии 2019, 2020 и 2021

Автор Анжелика Орлёнок
Главная ёлка Каунаса &#8211; какой она была несколько лет назад?

Главная ёлка Каунаса – какой она была несколько лет назад?

Автор Анжелика Орлёнок
Как выбрать ребенку подарок на Рождество?

Как выбрать ребенку подарок на Рождество?

Автор Анжелика Орлёнок
Когда отправить посылку, чтобы её успели получить к Рождеству

Когда отправить посылку, чтобы её успели получить к Рождеству

Автор Анжелика Орлёнок
Что делать, чтобы похудеть к Новому году? Шесть безопасных советов

Что делать, чтобы похудеть к Новому году? Шесть безопасных советов

Автор Анжелика Орлёнок
В центре Вильнюса появится каток под открытым небом

В центре Вильнюса появится каток под открытым небом

Автор Евгений Русаков