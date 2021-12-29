Рождество и Новый Год

Главная ёлка страны – снова одна из лучших в Европе

Автор Анжелика Орлёнок
Главная ёлка страны &#8211; снова одна из лучших в Европе
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Украшенная огромными снежинками и зеркалами, главная ёлка страны на Кафедральной площади столицы не осталась незамеченной в Европе и в этом году.

Вильнюсскую ёлочку включили в свои ежегодные списки самых красивых Рождественских ёлок многие иностранные издания. А сам Вильнюс был рекомендован как одно из наиболее интересных направлений для Рождественских поездок по Европе.

По подсчетам агенства Go Vilnius, столичную Рождественскую ёлку упомянули более чем 50 иностранных изданий. Их общая аудитория составляет более 150 млн жителей разных стран.

Главная ёлка страны &#8211; снова одна из лучших в Европе

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
Фото – Ярослав Сизов

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