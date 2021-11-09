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Главные музыкальные рекорды Гиннесса

Автор Эвелина Никанорова
Главные музыкальные рекорды Гиннесса
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9 ноября во всем мире отмечается день Книги рекордов Гиннесса. Первый раз праздник отметили в 2005 году, и именно тогда вышла в свет юбилейная, 50-я Книга рекордов. За время существования Книги было побито и зафиксировано множество рекордов, в том числе и музыкальных. А так как RUSRADIO LT — это, в первую очередь, музыка, предлагаем вашему вниманию самые музыкальные рекорды Гиннесса.

Самая длинная песня

Удивительно, но самая длинная песня в мире ещё не закончилась. Композиция под названием Longplayer началась в 1999 году (31 декабря) и планирует закончиться в 2999 году. Её генерирует компьютер, а вот идея создания принадлежит Джему Файнеру.

«Рекордная» певица

Главные музыкальные рекорды Гиннесса

Madonna

Главной рекордсменкой поп-музыки является Мадонна. Певица попала в Книгу рекордов Гиннесса как «самая продаваемая исполнительница всех времен».

Самое длинное название альбома

Главные музыкальные рекорды Гиннесса

Группа Chumbawamba

В 2008 году группа Chumbawamba выпустила музыкальный альбом под названием The Boy Bands Have Won, and All the Copyists and the Tribute Bands and the TV Talent Show Producers Have Won, If We Allow Our Culture to Be Shaped by Mimicry, Whether From Lack of Ideas or From Exaggerated Respect. You Should Never Try to Freeze Culture. What You Can Do Is Recycle That Culture. Take Your Older Brother’s Hand-Me-Down Jacket and Re-Style It, Re-Fashion It to the Point Where It Becomes Your Own. But Don’t Just Regurgitate Creative History, or Hold Art and Music and Literature as Fixed, Untouchable and Kept Under Glass. The People Who Try to ‘Guard’ Any Particular Form of Music Are, Like the Copyists and Manufactured Bands, Doing It the Worst Disservice, Because the Only Thing That You Can Do to Music That Will Damage It Is Not Change It, Not Make It Your Own. Because Then It Dies, Then It’s Over, Then It’s Done, and the Boy Bands Have Won.

Единственная группа, выступавшая на всех шести континентах

Главные музыкальные рекорды Гиннесса

Группа Мetallica

Единственной группой, которая выступила на всех шести континентах, является Мetallica. Данный рекорд зафиксировали в 2013 году после выступления группы в Антарктиде.

Самый скоростной речитатив

Главные музыкальные рекорды Гиннесса

Eminem

Самым скоростным исполнителем рэпа считается Эминем. За 15 секунд артист может произнести 100 слов.

Рекорд по количеству одновременных просмотров клипа на YouTube

Главные музыкальные рекорды Гиннесса

Группа BTS

Данный рекорд принадлежит южнокорейской группе BTS. Одновременно их клип смотрели более трех миллионов человек.

 

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