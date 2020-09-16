Главные события сегодняшнего дня

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В этом выпуске — о важных событиях, которые произошли или будут происходить в ближайшее время в нашей стране.

В преддверии выборов сегодня начал работать короткий информационный номер 1855. По этому номеру можно будет поинтересоваться, внесены ли вы в список избирателей, в каком округе вы можете голосовать, можно ли голосовать заранее, что делать, если вы не сможете по уважительной причине проголосовать в положенное время, и задать еще много важных для вас вопросов. Информационный номер 1855 работает ежедневно с 7 до 20 часов, услуга будет действовать до 25 октября.

В госпредприятии Regitra буквально полчаса назад открылась возможность резервировать новые номерные знаки. Их список пополнился более чем 88 тысячами новых комбинаций, которые начинаются с буквы L. Таким образом, появятся, например, такие комбинации, как LRT, LTU и другие.

С ближайшего понедельника вводится упрощенный режим выдачи виз белорусам. Как сообщило Министерство иностранных дел нашей страны, с 21 сентября граждане Беларуси смогут получать визы на таких же условиях, как и граждане США, Канады, Австралии, новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. Для того чтобы получить визу на полгода, белорусам надо будет предоставить минимальный пакет документов и подтвердить наличие средств для проживания на несколько месяцев.

Наконец, сегодня правительство одобрило предложение Соцмина назначать выплаты по болезни тем родителям, которые присматривают дома за детьми, находящимися на удаленном обучении, в том случае, если в школе объявлен специальный режим изоляции. Сейчас родители в таком случае могут получить справку о временной нетрудоспособности и не ходить на работу, но не получают выплаты по болезни. Однако окончательное решение по этому вопросу еще должен принять Сейм.