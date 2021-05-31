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Главу Минздрава не устраивают темпы вакцинации

Автор Евгений Русаков 23

Главу Минздрава не устраивают темпы вакцинации

С сегодняшнего дня на прививку от коронавируса зарегистрироваться могут все жители Литвы, которым уже исполнилось 16 лет. Сделать это можно на странице koronastop.lt. Между тем министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис говорит, что темпы вакцинации в настоящий момент его не устраивают. Ещё недавно Литва по темпу вакцинации была в числе лидеров среди стран ЕС, теперь же пропустила вперёд Польшу и Германию. Несмотря на то, что количество поступивших в Литву вакцин постоянно увеличивается, самый большой темп вакцинации был достигнут в середине этого месяца, после чего он пошёл на замедление. В связи с этим Минздрав Литвы планирует большую информационную кампанию, о которой мы, судя по всему, узнаем совсем скоро. А пока количество привитых граждан Литвы составляет около 37%.

Китай впереди планеты всей

Тем временем в Китае только за субботу, 29 мая, было сделано почти 18 млн прививок против коронавируса. В общей сложности с начала эпидемии в стране сделано около 621 млн прививок.

Ирландия ослабляет локдаун

Между тем Правительство Ирландии намерено и в июле придерживаться стратегии постепенного ослабления антиковидных ограничений. С 5 июля рестораны и бары смогут обслуживать посетителей не только на улице, но и во внутренних помещениях, а с 19 июля, после введения в ЕС прививочных сертификатов, будут смягчены условия путешествий.

В Париже состоялся тест-концерт

И в заключение выпуска. В Париже около 5 тыс. человек в возрасте от 18 до 45 лет посетили концерт французской рок-группы Indochine. С помощью этого концерта власти хотят определить, насколько безопасно проводить массовые мероприятия в помещениях без соблюдения социальной дистанции. Для посещения требовалось предоставить отрицательный результат антиген-теста за последние трое суток и сделать ещё один тест на коронавирус в день мероприятия. Соблюдать расстояние было не нужно, однако наличие масок было обязательным. Следует отметить, что аналогичные мероприятия в Испании и Великобритании не выявили повышенного риска заражения.

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