Гомес, Шорт и Мартин находят секретный тоннель в трейлере «Убийств в одном здании»

Новый тизер-трейлер второго сезона сериала «Убийства в одном здании» обнародовал видеосервис Hulu.

Первый сезон закончился убийством президента Совета элитного жилого дома Arconia Банни Фолгер, причем под подозрением оказались главные герои – детективы-любители и авторы криминального подкаста Чарльз (Стив Мартин), Оливер (Мартин Шорт) и Мэйбл (Селена Гомес).

На протяжении всего второго сезона друзья не только постараются найти настоящего убийцу и очистить свое имя перед федералами, но и попытаются конкурировать с новым подкастом, который также обвиняет их в преступлении. В ходе расследования они обнаружат не только новые улики и многочисленных подозреваемых, но и раскроют очередные тайны собственного дома: в трейлере они узнают, что в здании есть секретный тоннель.

В новый сезон вернутся старые персонажи в исполнении Натана Лэйна (Тедди), Джеки Хоффман (Ума), Эми Райн (Джен) и др., а также появятся новые в исполнении Эми Шумер, Ширли Маклейн и Кары Делевинь, которая сыграет Элис – новое романтическое увлечение Мэйбл.

Премьера первых двух эпизодов второго сезона состоится на Hulu 28 июня.

Источник: InterMedia