Listen to «Google приходит на помощь тем, кто работает удалённо» on Spreaker.



Поскольку неправительственные организации и школы сталкиваются с проблемами дистанционного обучения и удалённой работы, корпорация Google представила набор инструментов, которые помогут решить эти проблемы.

По сообщению представителей корпорации, пакет Google для дистанционной работы, учебы, связи и рекламы включает в себя электронную почту, инструменты для видеоконференций и другие платформы, необходимые для успешного развития удалённого бизнеса.

Все эти инструменты бесплатны.