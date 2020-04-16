Google приходит на помощь тем, кто работает удалённо
Апрель 16, 2020 15:34
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Поскольку неправительственные организации и школы сталкиваются с проблемами дистанционного обучения и удалённой работы, корпорация Google представила набор инструментов, которые помогут решить эти проблемы.
По сообщению представителей корпорации, пакет Google для дистанционной работы, учебы, связи и рекламы включает в себя электронную почту, инструменты для видеоконференций и другие платформы, необходимые для успешного развития удалённого бизнеса.
Все эти инструменты бесплатны.