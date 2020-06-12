Горячая линия коронавируса 1808 станет Центром медицинских консультаций

Июнь 12, 2020 16:17

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Центр будет предоставлять медицинские консультации и станет воротами в систему здравоохранения — e-sveikata. Ежедневно линия принимает в  среднем около 4 тысяч звонков. 

С ослаблением карантина линии коронавируса 1808 некоторое время назад стало не хватать добровольцев. Но в настоящее время при достаточном финансировании ситуация меняется. Финансирование действующей горячей линии будет осуществляться до 31 декабря. 

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