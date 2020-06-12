Listen to «Горячая линия коронавируса 1808 станет Центром медицинских консультаций» on Spreaker.

Центр будет предоставлять медицинские консультации и станет воротами в систему здравоохранения — e-sveikata. Ежедневно линия принимает в среднем около 4 тысяч звонков.

С ослаблением карантина линии коронавируса 1808 некоторое время назад стало не хватать добровольцев. Но в настоящее время при достаточном финансировании ситуация меняется. Финансирование действующей горячей линии будет осуществляться до 31 декабря.