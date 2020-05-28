Listen to «Горячая линия коронавируса может остаться и после карантина» on Spreaker.

Количество звонков на горячую линию коронавируса не уменьшается. В день по номеру 1808 поступает примерно по 7 тысяч звонков. Между тем, в связи со смягчением карантина и возвращением людей на работу, на линии начинает не хватать добровольцев. Ее администратор, Каунасская станция скорой медпомощи, просит Минздрав учредить для линии постоянные рабочие места. Министерство рассматривает такую возможность и думает, что в будущем эта линия может стать постоянно действующей платформой для консультирования жителей по медицинским вопросам. На горячую линию коронавируса с середины марта в целом поступило 400 тысяч звонков.