Готовимся к весне. 6 советов, как выбрать одежду для тренировки

Начался последний месяц зимы – значит, весна уже совсем близко. А весной многим из нас хочется выглядеть привлекательно. Так что расслабляться не стоит, пора приступать к зарядке и тренировкам. Как выбрать такую одежду, в которой просто невозможно будет не заниматься спортом?

1. Стандартный комплект для тренировок – спортивный топ или футболка, леггинсы, носки и кроссовки. Прежде всего, одежда для тренировок должна быть изготовлена из качественных тканей и удовлетворять двум требованиям – быстро сохнуть и давать коже дышать. По мнению специалистов, лучшие материалы для спортивной одежды – микроволокно или сочетание хлопка и эластана.

2. Еще одно требование – спортивная одежда должна быть комфортной. То есть, никаких тугих резинок, обтягивающих рукавов, глубокого декольте и выпирающих швов. Вообще, еще на стадии выбора спортивной формы стоит попрыгать, побегать и попробовать присесть – вам должно быть удобно.

3. Конечно же, спортивная форма должна быть не только удобной, но и красивой. Привлекательный вид – очень сильная мотивация для похода в спортзал. Так что, примеряя одежду для спортивных занятий, не только протестируйте ее на удобство, но и покрутитесь перед зеркалом. Оцените, нравитесь ли вы себе в таком комплекте и хочется ли вам отправиться на тренировку прямо сейчас.

4. Следующий совет – не забывайте о кроссовках. Дело в том, что любые виды спортивных занятий, кроме йоги и пилатеса, подразумевают обязательное использование специальной обуви. Кроссовки должны быть легкими и удобными, иметь мягкую, прочную и гибкую подошву, ну и, конечно же, обладать воздухопроницаемостью. Так что подберите правильную обувь, а не тренируйтесь в кедах.

5. Где приобретать спортивную одежду – в магазине или на рынке? Это личное дело каждого. Здесь главное – избегать вещей из некачественных материалов, так как они быстро деформируются и теряют презентабельный внешний вид.

6. Ну и, наконец, если вы втянетесь в выбор спортивной экипировки – добавьте еще и какие-нибудь аксессуары. Например, носки. Или повязку на голову. И не затягивайте с походом в спортзал.