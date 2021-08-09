График работы вакцинационных автобусов в Вильнюсе и Клайпеде

График вакцинации в Вильнюсе и Клайпеде

Сегодня вакцинационные микроавтобусы Вильнюсского самоуправления будут ожидать всех желающих привиться возле магазинов Lidl.

* До 14:00 такой микроавтобус можно будет находиться возле магазина Lidl по адресу ул. Rinktinės, 60. Здесь препаратом Janssen планируется привить 200 человек.

* С 15:00 до 20:00 вакцинационный микроавтобус будет ждать всех желающих возле магазина Lidl на Ateities, 4A. Там специалисты будут прививать препаратами Janssen и Pfizer-BioNTech.

* И наконец, ещё один вакцинационный микроавтобус будет ожидать всех желающих возле магазина Lidl на Žemaitės, 16 с 17:00 до 20:00. Там также будут прививать препаратом Janssen.

Вакцинация, как обычно, будет проходить по принципу «живой очереди». С собой необходимо иметь документ, подтверждающий личность.

Кроме того, сегодня и завтра команды вакцинационных микроавтобусов будут прививать желающих и в Клайпеде, возле магазина Lidl на ул. Liepojos, 3. Их можно будет найти там сегодня до 16:00 и завтра с 11:00 до 16:00.

Не стоит забывать также о больших центрах вакцинации и аптеках. Там тоже прививают без предварительной регистрации. Более подробную информацию можно найти на страницах своих самоуправлений или на странице koronastop.lt.

Новые штаммы коронавируса, возможно, будут называть именами созвездий

Всемирная организация здравоохранения может ввести имена созвездий для обозначения новых штаммов коронавируса. По словам представителей организации, им, вероятно, не хватит греческого алфавита, поэтому они изучают следующую серию названий. В качестве альтернативы предлагали имена древнегреческих богов и богинь, но позднее от этого варианта отказались. Отметим, что ВОЗ видит признаки дискриминации в привязке названий вариантов вируса к местам, в которых они были обнаружены. По этой причине ещё в конце мая организация стала называть мутации буквами греческого алфавита.