Границы могут остаться закрытыми до сентября

Внешние границы Евросоюза закрыты с 17 марта сроком на 30 дней.

8 апреля Еврокомиссия рекомендовала продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что границы стран Шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября из-за пандемии коронавируса.

Сейчас запрет распространяется на все поездки, которые не являются неотложными.

Исключение сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей.