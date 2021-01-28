Новости Самоуправления

Границы населенных пунктов следует утвердить в семи муниципалитетах

Автор RUSRADIO LT 26

В стране осталось семь муниципалитетов, где границы населенных пунктов не установлены и не утверждены. Об этом сообщает Центр регистров.

Неутвержденные границы жилых массивов неточны, пересекают границы зарегистрированных земельных участков или даже построек, не соответствуют границам дорог, водоемов и лесов. И с этим связан ряд проблем.

Например, в случае необходимости полиции, пожарным или медикам может быть сложно найти адрес, указанный жителями, и вовремя прибыть на место бедствия. Кроме того, неточные данные усложняют процесс декларации места жительства, определения стоимости земельных участков, размер налогов и многое другое.

Центр регистров уже направил мэрам самоуправлений напоминания о том, что границы населенных пунктов в их муниципалитетах до сих пор не утверждены. Просьба о посредничестве была отправлена также в Ассоциацию муниципалитетов Литвы.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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