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Граждане Литвы смогут принимать участие в отборе астронавтов

Автор Евгений Русаков 24
Граждане Литвы смогут принимать участие в отборе астронавтов

Литва спешит стать членом Европейского космического агентства, чтобы граждане Литвы ещё в этом году смогли принять участие в отборе астронавтов.

Об этом рассказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте. По её словам, членство в агентстве будет полезно как бизнесу, так и науке. Таким образом они смогут выбирать и пользоваться программами ЕКА.

Подписавшая соглашение о членстве в Европейском космическом агентстве Аушрине Армонайте утверждает, что это ежегодно принесёт стране около 8,4 млн евро. Согласно подсчётам, 1 евро, инвестированный в космические программы, вырастает в своей стоимости в 3,5 раза. Помимо этого членство в агентстве значительно усилит конкурентоспособность науки и бизнеса.

Необходимо отметить, что договор между Литвой и ЕКА должен быть ратифицирован в Сейме до 27 сентября этого года. До тех пор Литва сохранит статус государства, сотрудничающего с агентством.

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