Гречка предрекла «Закат Диснея»

Гречка представила мини-альбом «Закат Диснея». В EP вошли пять песен. Одна из них называется «Хватит 2» и является прололжением композиции, выпущенной годом раньше.
Источник: InterMedia
Источник: InterMedia
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