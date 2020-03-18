Гречка — вред и польза

Как бы всем нам ни хотелось поскорее забыть о чрезвычайных ситуациях и вернуться к нормальной жизни, всё же придется немного запастись терпением. В запасах наших сограждан есть не только терпение, но и — судя по пустым прилавкам — гречка.

Гречиха является ценной культурой, используемой для приготовления блюд, производства мёда и лекарственных препаратов. В пищу употребляются ее зерна в виде цельной или дробленой крупы. У нас более популярна обработанная ядрица, обжаренная — хотя, конечно же, если бы мы приучились питаться зелёной гречкой, пользы для организма было бы больше. Дело в том, что обработанная крупа теряет при обжарке часть полезных веществ, в то время как зеленая сохраняет их в полном объеме. Кроме того, что она и справляется со скачками сахара в крови, снижает давление, улучшает сон, повышает иммунитет и мозговую активность, нормализует обмен веществ и деятельность нервной системы, она еще и помогает сжечь больше калорий, чем привычная нам коричневая гречка.

Огромная польза гречки объясняется ей богатым витаминно-минеральным составом — это и витамины группы В, Е и РР, и масла, и многие другие элементы. Лидирует гречка среди других круп и по содержанию аминокислот, является отличным профилактическим средством от сердечных заболеваний. А поскольку гречка является еще и рекордсменом по содержанию железа среди других каш, то она помогает нормализовать уровень гемоглобина и снижает риск анемии.

Ну и, наконец, как и прочие крупы, она содержит в себе сложные углеводы, которые долго усваиваются в кишечнике, поэтому, съев порцию такой каши, мы долго не испытываем голода. На её переваривание затрачивается много энергии, что приводит даже к постепенному похудению. Однако в нашей оде гречке не забудем и о том, что полезна она может быть не всем. При наличии заболеваний органов ЖКТ лучше предварительно проконсультироваться с лечащим врачом. Также её с осторожностью надо есть людям, страдающим диабетом, мигренью, почечной недостаточностью, склонным к повышенной свертываемости крови, а также беременным или молодым мамам из-за возможности возникновения у ребенка аллергии.

Ну и, наконец, практические вопросы. Все ли помнят, что из гречки можно сделать не только кашу. Её можно запекать в горшочках с мясом или овощами, делать блинчики, котлетки и ещё множество блюд. Любимое с детства блюдо — картофель, фаршированный гречкой. А вот, к слову, мэр столицы Ремигиюс Шимашюс уверяет, что очень вкусна гречка с жареным луком. Итак, свободного времени теперь хватает, продуктовых запасов тоже — включаем фантазию и надеемся на лучшее!