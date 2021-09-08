Грибникам на заметку: оранжевый цвет в лесу может спасти жизнь

Буквально на днях пограничники при помощи дрона нашли заблудившуюся в лесу женщину. Она была в сознании и рассказала, что ночь провела под деревьями, прячась от непогоды. В связи с этим специалисты поделились ценной информацией о том, что делать, если вы заблудились в лесу.

Оранжевый цвет

В первую очередь, специалисты рекомендуют оранжевый цвет. Он чаще всего используется, когда необходимо что-либо выделить на общем фоне. Любой яркий предмет оранжевого цвета сразу же обратит на себя внимание окружающих, он хорошо заметен в сумерках. Натуральный оранжевый цвет в лесу редко встречается – там доминируют зелёный, коричневый, серый и чёрный цвета.

Что делать, если вы заблудились в лесу

Сам факт осознания, что вы заблудились в лесу, – малоприятен. Он вызывает большой психологический стресс. Поэтому важно как можно быстрее успокоиться и трезво оценить ситуацию. В первую очередь стоит смотреть по сторонам и вслушиваться. Возможно, где-то поблизости вы услышите звук автомобильного мотора или стук колёс поезда. И дорога, и железнодорожные пути станут отличным ориентиром для заблудившегося и поисковой команды. Если вокруг нет дороги и железнодорожных путей, следует найти другой ориентир – гора, заброшенное здание, беседка, открытый луг в лесу и пр. В таких местах заблудившегося человека будет легче найти. Помимо этого вполне возможно, что в таких местах сотовая связь будет лучше работать.

Что следует иметь при себе

Спасательное одеяло. По какой-то причине многие грибники игнорируют эту вещь. Оно очень лёгкое; чаще всего изготовлено из пластика, покрытого тонким алюминиевым слоем; не занимает много места; хорошо и удобно складывается; бывает разных размеров. Им можно обернуться, чтобы не замёрзнуть, и таким образом защититься от переохлаждения организма. Также это одеяло не пропускает воду и ветер, поэтому может быть использовано в качестве палатки. Что особенно важно, спасательное одеяло отражает свет, поэтому оно отлично подходит, если вы заблудились в лесу. Нож. Это, как известно, незаменимый товарищ любого грибника. Желательно иметь нож с яркой рукояткой. Также можно повязать какую-то яркую ленточку или верёвочку на рукоятку. Бутылка с водой и лёгкие закуски. Без воды не выходите из дома ни в коем случае. В качестве лёгких закусок отлично подойдёт шоколад или микс фруктов и орехов. Контейнеры с лекарствами, если в этом есть необходимость. Светоотражающий элемент или жилетка. Верёвочка яркого цвета. Фонарик, альтернатива фонарику и запасные батарейки. Специалисты рекомендуют выбирать лёгкий, но надёжный фонарик, корпус которого не боится влаги и ударов. Желательно приобрести фонарик в ярком корпусе. Если же корпус обычный, то можно обвязать его яркой ленточкой или верёвочкой, как и нож. Сотовый телефон. Перед походом в лес полностью зарядите свой телефон. Если есть переносная зарядка – возьмите и её, точно не помешает. В лесу старайтесь не использовать телефон без дела. Также специалисты рекомендуют избегать длинных разговоров по телефону. Необходимо отметить, что разряженный телефон может сыграть огромную роль при поиске заблудившегося человека – с ним невозможно будет связаться, он не сможет сообщить о себе, а также подать сигнал подсветкой экрана или вспышкой. Свисток. Это прекрасное средство, при помощи которого можно подать сигнал о себе. Зачастую заблудившиеся люди кричат и аукают. Это сработает, если на их поиски не ушло слишком много времени. Однако голос в какой-то момент может просто сесть. И здесь на помощь придёт обычный свисток. Желательно выбрать для него яркую верёвочку и повесить на шею, чтобы он не потерялся и был всё время под рукой.

Этот список не является окончательным и обязательным. Каждый может дополнить его предметами по своему усмотрению. Не забудьте о подходящей одежде, обуви, соответствующем головном уборе, перчатках и средствах защиты от насекомых.

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