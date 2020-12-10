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Grinda построила мобильные бункеры с солью

Автор RUSRADIO LT 25

Столичная компания Grinda для обслуживания городских улиц в холодное время года построила шесть мобильных бункеров с солью в различных частях столицы.

Эти мини-хранилища помогут водителям службы работать быстрее и эффективнее в зимнее время.

Для информации: зимой этого года в ведении компании – обслуживание около 1700 улиц Вильнюса.

Улицы убираются в порядке очередности: примерно 300 скоростных шоссе и улицы с маршрутами общественного транспорта необходимо очистить и посыпать в течение четырех часов после снегопада, около 400 улиц – в течение 10 часов.

Остальные 950 улиц будут очищены в течение 24 часов после окончания снегопада.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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