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Grinda приглашает регистрировать сломанные скамейки

Автор Анжелика Орлёнок 37
Grinda приглашает жителей Вильнюса регистрировать сломанные скамейки

Компания Grinda объявляет, что готова приступить к ремонту сломанных скамеек в столице. Поэтому компания просит жителей Вильнюса помочь найти такие скамейки и сообщить о них.

«С наступлением весны люди все больше времени проводят на свежем воздухе. Поэтому хотелось бы, чтобы вильнюсцы могли радоваться ухоженной малой инфраструктурой», – говорится в сообщении компании.

Grinda уже сейчас готова к ремонту скамеек – замене сломанных реек, укреплению  шатающегося фундамента и т.д.

Тех, кто заметит сломанные скамейки, просят заполнить форму заказа на ремонт скамейки по ссылке.

Это поможет специалистам компании Grinda быстро оценить объем работ, эффективно спланировать маршруты, необходимые материалы и ближайшие действия работников.

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