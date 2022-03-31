Грю и миньоны оказываются в Шанхае в «Миньоны: Грювитация»

Новый трейлер анимационного фильма «Миньоны: Грювитация» обнародовала 30 марта 2022 года студия Illumination. Фильм расскажет об отроческих годах будущего великого злодея Грю, сразу после его встречи с миньонами (которая произошла в предыдущем фильме о желтых приспешниках).

В ролике можно увидеть, как Грю участвует в конкурсе злодеев, пытается ограбить банка, а также попадает в руки своих врагов и отказывается в Шанхае, где верные миньоны (который он очень просит не называть себя «Мини Босс») постараются его выручить. В трейлере в изобилии присутствует восточный колорит, в том числе единоборства, которыми пытаются овладеть миньоны, китайские чудовища, включая дракона, с которыми они сражаются и т.п.

Источник: InterMedia