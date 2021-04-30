Группа Агонь и Jah Khalib выпустили совместную песню

Jah Khalib и группа АГОНЬ представляют трек «Гори, Гори…», красивую песню о любви и жизни, которая только начинается — в самом буквальном смысле.

Эта композиция очень светлая и позитивная, а с такой темой по-другому быть и не могло. Дети — самое прекрасное, что есть на свете, они дарят счастье и радость, благодаря ним в жизни людей появляется новый смысл. «Гори, гори, на небе ясная звезда, сильней свети, моя мечта», — поют музыканты. Более точного сравнения и придумать было сложно: каждый ребенок — это маленькая звездочка, которая несет добро и свет.

«Для меня это очень важная песня, потому что я сильно хочу детей. Я доволен тем, что получилось, хотя обычно дуэты с другими исполнителями даются мне непросто, это всегда испытание» — говорит Jah Khalib.

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