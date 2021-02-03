Новости Шоубиз

Группа «Би-2» получила две премии New York Cinematography Awards

Автор Эвелина Никанорова 28
Группа Би-2

Музыкальный клип «Бог проклятых» группы «Би-2» получил две премии фестиваля New York Cinematography Awards. 

«Тем временем, «Бог проклятых» получил две премии на международном фестивале New York Cinematography Awards – за лучший музыкальный видеоклип и лучшую операторскую работу среди музыкальных видео», — сообщила группа в Facebook.

«Бог проклятых» стал третьим треком «Би-2» из нового альбома, релиз которого запланирован на 2021 год. Группа посвятила песню «всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становиться все больше и больше».

Напомним, что вместе с клипом Би-2 выпустили  и мини-альбом, куда кроме оригинальной вошли еще пять версий этой песни.

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