Группа «Би-2» получила две премии New York Cinematography Awards

Музыкальный клип «Бог проклятых» группы «Би-2» получил две премии фестиваля New York Cinematography Awards.
«Тем временем, «Бог проклятых» получил две премии на международном фестивале New York Cinematography Awards – за лучший музыкальный видеоклип и лучшую операторскую работу среди музыкальных видео», — сообщила группа в Facebook.
«Бог проклятых» стал третьим треком «Би-2» из нового альбома, релиз которого запланирован на 2021 год. Группа посвятила песню «всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становиться все больше и больше».
Напомним, что вместе с клипом Би-2 выпустили и мини-альбом, куда кроме оригинальной вошли еще пять версий этой песни.