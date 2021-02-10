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Группа «Чайф» выпустила третью часть альбома «Оранжевое настроение»

Автор Эвелина Никанорова 32
Чайф

Группа «Чайф» выпустила третью часть альбома «Оранжевое настроение». Напомним, что 1, 2, 4 и 5 части выпускались с 1993 года.

В новый альбом «Оранжевое настроение-III» вошли 10 треков, в том числе «Слишком много джаза, мама» и «Не теряй надежду». Ранее альбом планировался к выходу в декабре 2020 года.

«Находясь со всей страной на карантине, группа «ЧайФ» решила довести до логического завершения придуманный в 1993 году музыкальный проект «Оранжевое настроение». Как многие из вас знают, в рамках этого проекта было записано четыре альбома под порядковыми номерами 1, 2, 4, 5. И вот мы начали работу над недостающим, третьим «Оранжевым настроением», – говорил Владимир Шахрин.

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