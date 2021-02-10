Группа «Чайф» выпустила третью часть альбома «Оранжевое настроение»

«Находясь со всей страной на карантине, группа «ЧайФ» решила довести до логического завершения придуманный в 1993 году музыкальный проект «Оранжевое настроение». Как многие из вас знают, в рамках этого проекта было записано четыре альбома под порядковыми номерами 1, 2, 4, 5. И вот мы начали работу над недостающим, третьим «Оранжевым настроением», – говорил Владимир Шахрин.