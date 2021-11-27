Музыкальная новинка

Группа Cream Soda представила свою «Радуга»

Автор Эвелина Никанорова
Группа Cream Soda представила свою «Радуга»
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Cream Soda выпустили новый трек «Радуга» и посвящают его одноимённому московскому диско-клубу.

Для группы это место успело стать знаковым: специально для его вечеринок Илья Гадаев и Дима Нова начали создавать треки с непривычным для них звуком — сочетание транса, хауса, рэйва и диско.

«Мы провели с “Радугой” почти год. Это были лучшие вечеринки, уникальные по своему настроению и содержанию. Для нас это не место, это скорее шабаш единомышленников, собрание людей, которым близки по своему странные приколы из мира электронной музыки. Новую песню мы решили посвятить этому яркому явлению под названием “Радуга”», — рассказывают Дима и Илья.

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