Группа «ДДТ» представила клип на песню «Где я». Ролик предваряется заповедями Блаженства из Нагорной проповеди Христа из пятой главы Евангелия от Матфея.

В клипе музыканты играют и поют в белоснежной комнате. Режиссером видео выступил Артем Онащенко.

Песня «Где я» вошла в последний альбом «ДДТ» «Творчество в пустоте», на который путем краудфандинга группа собрала рекордную сумму денег. В настоящее время команда работает над второй частью этого альбома, которая должна выйти в 2022 году.

Источник: InterMedia