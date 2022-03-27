Музыкальная новинка

Группа «ДДТ» представила клип на песню «Где я»

Автор Эвелина Никанорова

Группа «ДДТ» представила клип на песню «Где я». Ролик предваряется заповедями Блаженства из Нагорной проповеди Христа из пятой главы Евангелия от Матфея.

В клипе музыканты играют и поют в белоснежной комнате. Режиссером видео выступил Артем Онащенко.

Песня «Где я» вошла в последний альбом «ДДТ» «Творчество в пустоте», на который путем краудфандинга группа собрала рекордную сумму денег. В настоящее время команда работает над второй частью этого альбома, которая должна выйти в 2022 году.

Источник: InterMedia

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