Музыкальная новинка Новости

Группа Дрозды представляет свою новую песню на белорусском языке «Будзе добра»

Автор RUSRADIO LT 22
ДРОЗДЫ "БУДЗЕ ДОБРА"

Группа Дрозды представляет свою новую песню на белорусском языке «Будзе добра».

Это философское произведение о пройденном жизненном пути, о переоценке прошлого и о надежде на что-то новое и лучшее!

Автор музыки и слов В. Карпанов.

Метки:

Актуальные новости

Сегодня возобновляется реконструкция “Жирмунайского треугольника”

Сегодня возобновляется реконструкция «Жирмунайского треугольника»

Автор Анжелика Орлёнок
вакцинация

Всеобщая вакцинация педагогов

Автор RUSRADIO LT
Компании, в которых значительно снизилось число работников

Компании, в которых значительно снизилось число работников

Автор RUSRADIO LT
Правительство приняло решение продлить карантин до 30 апреля

Правительство приняло решение продлить карантин до 30 апреля

Автор RUSRADIO LT
Информация для водителей

Информация для водителей

Автор Анжелика Орлёнок
Кая Каллас

Правительство Эстонии впервые возглавила женщина

Автор Эвелина Никанорова
Жителям реновированных домов - не только меньшие счета, но и обновленные дворы

Жителям реновированных домов – не только меньшие счета, но и обновленные дворы

Автор Анжелика Орлёнок
Диана Арбенина

Диана Арбенина рассказала о нелюбви

Автор Эвелина Никанорова
Виртуальное Рождество для путешественников или Как утолить голод по путешествиям во время карантина

Виртуальное Рождество для путешественников или как утолить голод по путешествиям во время карантина

Автор Анжелика Орлёнок