Listen to «Группа “Дрозды”: всем по три рубля, и чтобы этих трёх рублей на всё хватало!» on Spreaker.



Эрнест Алесин: — У нас на связи товарищ мой дорогой, Виталий Карпанов, доброе утро!

— Привет, Эрнест! Привет, “Русское радио”! Привет, Литва! Всем привет от Виталия Карпанова и группы “Дрозды”!

— Виталик, где я тебя застал?

— Ты меня застал дома. По утрам, особенно, я всегда дома нахожусь. А тем более — в это время. И у меня есть традиция — проснуться, выпить кофе, отправить семью гулять куда-нибудь на улицу. А сам беру гитару и сочиняю песни. Помимо песен много чем есть заниматься, потому что группе “Дрозды” в этом году — 15 лет. Вот такие мы — не маленькие, не большие. 15 лет — за это время было написано много песен, много альбомов выпущено на дисках в своё время, ну а теперь пришло время всё это привести в порядок, и все вот эти альбомы мы выпускаем на цифровых площадках. Так что кому интересно, сколько творчества, сколько песен у группы “Дрозды” — добро пожаловать в любимые ваши площадки, где вы привыкли слушать музыку, и находите там вот недавно выпущенные, переизданные наши альбомы. 2008-й год — “Любовник- герой”, 2012-й — “Три рубля” альбом, 2014-й — “Счастье”, и ещё будет выпускаться песен много. Да, слава Богу, время есть, и есть чем заниматься. Поэтому помимо новых песен переиздаём, выпускаем то, что уже насочиняли ранее.

Помимо того, что мы перевыпускаем свои песни, сейчас большое количество у нас онлайн-концертов, где мы собираемся и транслируем наше выступление для всех-всех, кто любит группу “Дрозды” и соскучился по нашим концертам.

Мы верим, что всё скоро наладится, всё станет лучше, веселее. И мы играем концерты даже для врачей, устраиваем трансляции. Вот была не так давно трансляция для нашей Минской больницы — для врачей, чтобы поддержать всех дух, чтобы держать всех в хорошем настроении, чтобы никто не унывал, не отчаивался, чтобы у всех всё было хорошо, всё скорее наладилось, и мы снова все вместе обнимались, целовались, любили друг друга, здоровались, и, в общем, мир был, скажем, так, как прежде, — даже ещё и лучше. Вот. Ну и хотелось бы передать всем привет, нашим поклонникам — всем, кто любит группу “Дрозды”, любит песни группы “Дрозды”. Песня “Три рубля” я хотел бы, чтобы сейчас прозвучала. Она давно у нас уже в репертуаре, но, наверное, на “Русском радио” ещё не играла, а время пришло. Эта песня — о мечтах. Песня — мечта, чтобы всё было недорого, всё было доступно, чтобы всё у всех получалось, и, в общем, имея три рубля, ты был бы самым счастливым человеком. Пускай так оно и будет! Всем по 3 рубля, и чтобы этих 3 рубля на всё хватало!

Ну, мир наладится! Всем любви! Группа “Дрозды”, Виталий Карпанов, обнимаю, пока!