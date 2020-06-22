Группа «Градусы» выпустила песню «Ты со мной в гору» к сериалу «257 причин, чтобы жить».

Также стало известно, что проект продлили на второй сезон.

Полина Максимова, Егор Корешков, Юлия Топольницкая и другие актеры вернутся к своим ролям.

Главной героиней по-прежнему останется Женя. В первом сезоне она победила онкологическое заболевание и составила список из 257 желаний, которые начала претворять в жизнь. Главная героиня продолжит осуществлять их, так как у неё осталось ещё 244 желания.