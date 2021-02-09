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Группа «Моя Мишель» представила кавер на «Би-2»

Автор Эвелина Никанорова 29
Группа «Моя Мишель»

Группа «Моя Мишель» представила кавер на композицию «Медленная звезда».

Примечательно, что релиз кавера группа «Моя Мишель» запланировала в день рождения автора композиции — Михаила Карасева.

«Они сделали очень интересную версию, нежную и пронзительную, при том, что убрали второй куплет. Кавер получился просто фантастически прекрасным, потому что, если в оригинальной версии, когда поёт Лёва с Дианой Арбениной – это такой эмоциональный напор, то в исполнении «Моя Мишель» у песни появился другой эмоциональный контекст», — Шура «Би-2».

Впервые музыканты «Би-2»  презентовали композицию «Медленная звезда» в 2005 году. Песня стала заглавной в альбоме «Нечётный воин». 

Тогда композиция буквально взорвала чарты и продолжительное время удерживала своё лидерство. Кроме того, песня стала знаковой в творческой биографии артистов – и «Би-2», и Дианы Арбениной.

 

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