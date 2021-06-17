Группа «Винтаж» выпустила танцевальный клип на трек «Наревусь»

Группа «Винтаж» выпустила танцевальный клип на недавно представленный трек «Наревусь».

Режиссер Дмитрий Изоськин показал некий подвал в духе стрип-клуба, в котором под песенку с откровенно нелепыми словами танцует Анна Плетнева (а на словах «наревусь» она в духе 90-х «снимает слезинки» с глаз). Иногда она оказывается в ресторане с бокалом в руке, иногда в танце она «пытает» неизвестных мужчин…

«И совсем не запрещенка, а очень милое видео, на мой взгляд. Спасибо всем, кто наревелся со мной в этом сыром подвале, вдыхая бетон (кстати, он до сих пор у меня в волосах). Но я уверена, что всё не зря! Клип получился бомбическим, благодаря моей крутой команде!», – уверена Анна.

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