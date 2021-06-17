Музыкальная новинка

Группа «Винтаж» выпустила танцевальный клип на трек «Наревусь»

Автор Эвелина Никанорова 28
Группа «Винтаж» выпустила танцевальный клип на трек «Наревусь»

Группа «Винтаж» выпустила танцевальный клип на недавно представленный трек «Наревусь».

Режиссер Дмитрий Изоськин показал некий подвал в духе стрип-клуба, в котором под песенку с откровенно нелепыми словами танцует Анна Плетнева (а на словах «наревусь» она в духе 90-х «снимает слезинки» с глаз). Иногда она оказывается в ресторане с бокалом в руке, иногда в танце она «пытает» неизвестных мужчин…

«И совсем не запрещенка, а очень милое видео, на мой взгляд. Спасибо всем, кто наревелся со мной в этом сыром подвале, вдыхая бетон (кстати, он до сих пор у меня в волосах). Но я уверена, что всё не зря! Клип получился бомбическим, благодаря моей крутой команде!», – уверена Анна.

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Еще больше клипов – по ссылке.

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